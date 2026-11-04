Kahramanmaraş'ta yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler dikkatli ilerledi

Kahramanmaraş'ta yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler dikkatli ilerlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta gece hava sıcaklığının düşmesinin ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kent genelinde görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi azaldı, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Gece hava sıcaklığının düşmesinin ardından kent genelinde sabah sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi azalırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
Kaynak: AA