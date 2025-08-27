Kahramanmaraş'ta YKS Başarısına Ödül Töreni

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bine giren 26 öğrenciyi çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Şairler Tepesi'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, sınavda derece yapan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kirişçi, gençlerin şehir ile olan bağlarını koparmamaları gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de YKS'de dereceye giren öğrencilere tek seferlik eğitim desteği verileceğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ın en büyük sermayesinin ilimle, irfanla ve ahlakla donanmış gençlerin olduğunu anlatan Görgel, şöyle konuştu:

"Gençlerimize yönelik Türkiye'nin en önemli gençlik markalarından olan Pusula Maraş'ı kurduk. Pusula Maraş çatısı altında gençlerimize yönelik etkinlik ve projeler hayata geçiriyoruz. Bu yıl 5 binden fazla, önümüzdeki 1,5 yıl içinde ise 20 bin gencimizi kültürel gezilerle buluşturmayı planlıyoruz. Münazara kulüpleri, yaz kampları, survivor parkurları, paintball ve stressavar etkinlikleri gibi geniş yelpazede programlar düzenliyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz kurs, kariyer günleri, meslek tanıtımları ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 2026 itibariyle ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin sınav giriş ücretlerini Büyükşehir Belediyesi olarak bizler karşılayacağız."

Konuşmaların ardından YKS'de dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Tuba Köksal, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, öğrenciler ve aileleri katıldı.