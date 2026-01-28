Türkoğlu Kaymakamı Mercan ve Belediye Başkanı Karaca, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kaymakam Mercan ve Belediye Başkanı Karaca, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet" karesini seçen Kaymakam Mercan, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin Fatihi", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat"ta ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğraflarını tercih etti.

Oylamaya sunulan fotoğraflar arasında tercihte zorlandığını belirten Mercan, 6 kategorideki fotoğrafların güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.???????

Türkoğlu Belediye Başkanı Karaca ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de Gerald Anderson'un "Yüz Aynası" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin Şahidi", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karelerini beğenen Karaca, "Günlük Hayat"ta ise oyunu İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesinden yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.