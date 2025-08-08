Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ta, depremlerde ağır hasar gören bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucunda enkaz altında kalan operatör Önder Pınarcı hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, Pınarcı'nın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalara başladı.
6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören merkez Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'ndeki 12 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Önder Pınarcı'nın (30) kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Pınarcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
