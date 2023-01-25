Eski MHP Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi ve eşi evde ölü bulundu Güncel Haberler Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde MHP 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin Dedeoğlu ve Naciye Dedeoğlu evinde ölü bulundu. Doğukent Mahallesi'nde yaşayan Metin (69) ve Naciye Dedeoğlu'ndan (72) haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti. Anahtarla girdikleri evde Dedeoğlu çiftini hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise bildirdi. KESİN ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cesetleri, savcılık incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. MHP'Lİ ESKİ VEKİLİN AĞABEYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Metin Dedeoğlu'nun MHP 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi olduğu öğrenildi. MHP 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 3. Sayfa Güncel Haberler

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