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KAHRAMANMARAŞ'ta yarış yapan iki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarparak kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, otomobillerin yarış yapması ve kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı