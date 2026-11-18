Kahramanmaraş'ta yarışan iki otomobil parktaki araçlara çarptı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ta yarış yapan iki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı; 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Otomobillerin yarış yaptığı ve kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta yarış yapan iki otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarparak kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, otomobillerin yarış yapması ve kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı