Kahramanmaraş'ta yapay zeka ile müstehcen içerik üretip paylaşan 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta, iki lise öğrencisinin yapay zeka kullanarak 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını müstehcen içeriklere dönüştürdüğü ve paylaştığı tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 2 lise öğrencisinin, çeşitli liselerde eğitim gören 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zeka kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdükleri ve bu içerikleri paylaştıkları belirlendi.
2 şüpheli, ekipler tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suça sürüklenen çocuklar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel