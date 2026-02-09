Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Operasyonda 7 bin sentetik ecza ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, 7 bin sentetik ecza, tabanca ve 7 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
