Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik baskın düzenleyerek bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Demir