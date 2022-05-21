Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Haberler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Gaziantep'ten ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde bir aracı durduran ekipler, araçta ve şüphelilerin üzerinde 121,38 gram metamfetamin ele geçirdi.

Araçtaki M.Y. (29), A.T. (26) ve Ö.K. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, A.T. ve Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.