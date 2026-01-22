Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında çalışma başlattı ve operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel