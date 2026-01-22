Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında çalışma başlattı ve operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
