Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 bin 300 sentetik hap ele geçirdi.
??????? Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 3 araçta arama yapan ekipler, 6 bin 300 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel