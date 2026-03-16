Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 46 bin 35 deste sigara kağıdı ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.