Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu madde ve çok sayıda sigara kağıdı ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 46 bin 35 deste sigara kağıdı ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı