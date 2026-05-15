Haberler

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından türbe yerleşkesine saldırıya ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Elif Ana Türbesi yerleşkesinde bir heykeli yakmaya çalışan şüpheli M.S.Ç., adli kolluk tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bir türbe yerleşkesindeki heykeli yakma girişiminde bulunan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Pazarcık ilçesinde "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kamunun yararlanmasına ayrılmış yerde bulunan eşya hakkında yakarak mala zarar verme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyuna açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"15 Mayıs 08.00 sıralarında Adıyaman'dan Pazarcık ilçesine gelen M.S.Ç'nin Elif Ana Türbesi yerleşkesinde bulunan bir heykeli yakmaya teşebbüs ettiği tespit edilmiş, şüpheli adli kolluk birimlerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 216/1, 152/1-a ve 152/2-a maddeleri uyarınca adli soruşturma başlatılmış, bu kapsamda suç delillerinin tespiti amacıyla gerekli adli arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA / İzzet Mazı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte olay adam Ederson'un dönmek istediği takım

Güle güle Ederson! İşte dönmek istediği takım

Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

SPK'nın yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet