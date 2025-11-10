Haberler

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumu ağır olan sürücü başka bir hastaneye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ahmet K. yönetimindeki 46 F 0219 plakalı otomobil, Çardak Mahallesi Yantepe mevkisinde karşı yönden gelen Hakan Ö. idaresindeki 54 AEU 269 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 54 AEU 269 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü Ahmet K, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
