Kahramanmaraş'ta TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Nasır (57), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Doğu Çevre Yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Teke (62) yönetimindeki 06 FOB 488 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Nasır'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Nasır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muhammed Nasır'ın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, TIR şoförü Teke de polis tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,