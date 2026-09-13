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Kahramanmaraş'ta su kuyusuna giren 2 kişi öldü

Kahramanmaraş'ta su kuyusuna giren 2 kişi öldü
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Kuzucak Mahallesi'nde Mehmet Tekin (37) ile Gurbet Esenceli (52), temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, Tekin ve Esenceli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kuyuda biriken gazdan etkilenerek zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişinin cenazeleri, ekiplerce kuyudan çıkarıldı.

Cenazeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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