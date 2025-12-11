Haberler

Kahramanmaraş'ta 1 kişinin öldüğü "su isteme" kavgasıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş'ta 'su isteme' nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı kavgada Mesut Kazancı'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların duruşmaya katılmadığı mahkeme, tüm delillerin toplanmasını talep eden maktulün ailesinin taleplerini de dinledi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar V.D, A.H, Y.Ü, H.D. ve E.N. duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Irmalı, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Bu işin tek günah keçisi ben miyim hakim bey? Hasta oldum, ilaç kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Maktulün annesi Gül Kazancı, olayla ilgili tüm görüntülerin toplanmasını isteyerek, "Oğlumun dövülme videolarının tamamının bulunmasını istiyorum. Adaletin sağlanmasını istiyorum." dedi.

Maktulün eşi Sena Kazancı ise "Bütün delilleri kararttılar. Hepsinden sonuna kadar şikayetçiyiz." diye konuştu.

Mesut Kazancı'nın babası Ahmet Kazancı, yaklaşık bir ay önce kimliği belirsiz bir kişinin kendisini aradığını ve vicdanen rahatsızlık duyduğunu, bu olayda farklı şeyler olduğunu söylediğini belirterek, 3 aylık torununun yetim kaldığını ve hepsinden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Şubat 2026'ya erteledi.

Olay

Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 6 Eylül 2024'te, iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Mesut Kazancı, aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı ile tutuksuz sanıklar E.N, A.H, V.D. ve Y.Ü. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, tutuksuz sanık H.D. hakkında ise "suç delillerini yok etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
