Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar ağaçları kökünden söktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar ve fırtına iki ağacı kökünden sökerek yola devirdi.

Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına ve rüzgar etkili oldu. Onikişubat ilçesi Kuddusü Baba Bulvarı'nda bulunan ağaçlar, şiddetli rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Bulvarda trafik kısa süreliğine durdu. İki ağacının kökünden sökülmesinin devrilmesinin ardından herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken belediye ekipleri ağaçları yoldan kaldırdı.

Aksayan trafik tekrar normale döndü.