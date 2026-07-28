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Kahramanmaraş'ta şelaleye giren kişi boğuldu

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde şelaleye giren kişi boğuldu.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde şelaleye giren kişi boğuldu.

Boynuyoğunlu Mahallesi'ndeki Değirmendere Şelalesi'ne giren 39 yaşındaki Ramazan Çiftçi, bir süre sonra suda kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Çiftçi'nin cenazesi, Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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