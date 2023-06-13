Kahramanmaraş'ta Sel Felaketi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel meydana geldi. Selde birçok ekili alanın yanı sıra köprü ve menfezler zarar görürken, iş makineleriyle bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı. Adıyaman'da da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.