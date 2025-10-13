Kahramanmaraş'ta Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Kuruldu

Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması amacıyla "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kuruldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kurulan birliğin ilk toplantısında meclis başkanlık divanı, birlik encümeni ile plan ve bütçe komisyonu oluşturuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kenti her konuda daha yaşanılabilir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve bakımlarının sağlanması için çalışmalarda bulunduklarını anlatan Görgel, şöyle konuştu:

"Uzun süredir ülke gündeminde tartışılan sahipsiz hayvanlarla ilgili süreçlerde özellikle büyükşehirler ve diğer belediyelere çeşitli görevler verilmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı'mızın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de ilk kez Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği'ni kurduk. Bugün meclis üyelerimiz ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Amacımız, Kahramanmaraş'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek."

Birlik çatısı altında daha etkili planlamalar yapacakların ifade eden Görgel, sokak hayvanları konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

İlçe belediyeleriyle koordineli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Görgel, "Böylece daha sağlıklı yapılar oluşturulacak ve şehrimize daha güçlü bir şekilde hizmet verilecek. Bu birliğin çok faydalı olacağına inanıyor, şehrimize, ilçelerimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.