Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta polis memuruna saldıran sanığa hapis cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, kavgaya müdahale eden polis memurunu darbeden sanık, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılmasına hükmetti.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, kavgaya müdahale eden polis memurunu darbeden sanık, 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elbistan 5. Asliye Mahkemesindeki duruşmada, polis memuru Fatih K. tutuksuz yargılanan Batuhan E. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık, duruşmada yaptığı savunmada, savcının mütalaasına bir diyeceğinin olmadığını belirterek, beraatını talep etti.

İddia makamı, sanığın; görevi gereği kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Fatih K'yi, kavgaya müdahale etmemesi için silahtan sayılan yüzük ile yaralama eyleminde bulunmak ve görevi yaptırmamak suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Batuhan E'nin kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme nedeniyle toplam 12 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Fatih K'nin avukatı Esma Özalp, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın, müvekkilinin sağ gözünün görme yetisini kaybetmesiyle sonuçlandığını belirterek, "Mahkeme, sanığın suçunu sabit gördü. Suçun işleniş biçimi ve doğurduğu zarar açısından da cezada indirim uygulanmaması da müvekkilim açısından talep ettiğimiz bir durumdu." ifadesini kullandı.

Ağustos 2022'de Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Fatih K, iki grup arasındaki kavgaya müdahale etmek isterken sağ gözüne darbe alarak yaralanmış, farklı hastanelerde 11 kez ameliyat olsa da darbe alan gözde uzuv kaybı meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

 Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

Milletvekili, çiftçinin tarlasını ayağında galoşla inceledi

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title