Kahramanmaraş'ta PKK'ya Ait Malzemeler Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri, telsiz ve mühimmat ele geçirildi. Jandarma, bölücü terör örgütünün kullandığı malzemeleri delil niteliği taşıyanlarla birlikte muhafaza altına aldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçe kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen, çukur içerisinde taşlarla gizlenmiş çeşitli yaşam malzemeleri ile telsiz, 6 hafıza kartı ve bir miktar mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğerlerinin imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
