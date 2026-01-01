Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı
Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde henüz sahibi ve plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobilde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel