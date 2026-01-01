Haberler

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde henüz sahibi ve plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

