Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sefa I. idaresindeki 27 AKU 806 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Şekeroba Mahallesi yakınlarında Emine K. yönetimindeki 06 EGG 977 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Samed Yaşa - Güncel
