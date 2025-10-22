Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Sefa I. idaresindeki 27 AKU 806 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Şekeroba Mahallesi yakınlarında Emine K. yönetimindeki 06 EGG 977 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.