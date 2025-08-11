Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan ekipler sevk edilerek müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
??????? Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 5 pikap ve 110 kara personeli sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel