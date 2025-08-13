Kahramanmaraş’ta Orman Yangını Nedeniyle Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş’ta Orman Yangını Nedeniyle Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak, yangına neden olmakla suçlanan arıcılık yapan R.D. gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kırsal Kavşut Mahallesi'nin Değirmenüstü mevkiinde 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınına ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekipler, yangına neden olduğu gerekçesiyle bölgede arıcılık yapan R.D'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
