Kahramanmaraş’ta Orman Yangını Nedeniyle Şüpheli Tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak, yangına neden olmakla suçlanan arıcılık yapan R.D. gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca, Kırsal Kavşut Mahallesi'nin Değirmenüstü mevkiinde 11 Ağustos'ta çıkan orman yangınına ilişkin çalışma başlatıldı.
Ekipler, yangına neden olduğu gerekçesiyle bölgede arıcılık yapan R.D'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel