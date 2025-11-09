Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 2 arazöz, 3 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı ve 57 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel