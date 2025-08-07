Kahramanmaraş'ta Operasyonda 226 Gözaltı, 9 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 226 kişi gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.
Kahramanmaraş'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda yakalanan 226 kişiden 9'u tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aranan 226 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 8 tabanca mühimmatı, 23 kazı malzemesi ve 4 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 9'u tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel