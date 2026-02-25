Haberler

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin çalışması sürüyor

Güncelleme:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan kırsal mahalle yollarını yeniden ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin yüksek kesimleri ve kırsal mahallelerde etkisini sürdüren olumsuz kış şartlarına karşı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Göksun'un kırsal mahallelerinde kar küreme çalışmaları durmaksızın devam ederken, aşırı yağışlar sonucu yollara taşınan çamur, taş ve kaya parçaları da temizlenerek yerleşim yerlerine ulaşım açık tutuluyor.

Ana arterler ve mahalle bağlantı yolları iş makineleriyle sürekli açık tutulurken, yerleşim yerlerinin ilçe merkeziyle bağlantısının kesilmemesi için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Öte yandan bölgede etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu arterlere taşınan çamur, taş ve kaya parçaları ekipler tarafından kısa sürede temizlenerek yollar güvenli hale getirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
