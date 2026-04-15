Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki okuldaki silahlı saldırıya ilişkin duygu dolu açıklamalarda bulundu. Saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiğini belirten Kurtulmuş, milletin başı sağ olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırıya ilişkin, "Maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor, gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'nun düzenlendiği Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başarıyla sürdürdükleri organizasyonda üzücü bir haber aldıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Böylesine başarılı bir organizasyonu gerçekleştirirken maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, son derece üzüntülü bir olayın haberini aldık. Hakikaten içimiz kan ağlıyor, gerçekten büyük ve derin bir acı içerisindeyiz. Milletimizin başı sağ olsun. 3 öğrenci evladımız, 1 öğretmen arkadaşımız bu saldırıda vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Masum ufacık çocuklar vefat etmiş oldu." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bölgeye hareket ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu olayın arkasındaki gerçek nedir, katilin temel motivasyonları nelerdir, bunlar da ortaya çıkarılacaktır. Kahramanmaraş savcılığının çok geniş bir savcı ve savcı vekili heyetiyle birlikte soruşturmaya hemen başladığını biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun, bütün evlatlarımıza, öğrencilerimize, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Gerçekten ağır ve zor bir sınavla karşı karşıyayız. Ümit ederim ki olayın tüm gerçekliği, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarılır."

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

