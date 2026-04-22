Haberler

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan 5 öğrencinin tedavisi sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na yapılan silahlı saldırıda yaralanan 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Öğrencilerden 3'ü yoğun bakımda, 1'i serviste, biri ise başka bir hastaneye sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Toplamda 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu öğrencilerimizin 3'ü yoğun bakım ünitesinde, 1'i serviste tedavi görmektedir. Bir öğrencimiz ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

