Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan 5 öğrencinin tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş Valiliği, 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Toplamda 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Bu öğrencilerimizin 3'ü yoğun bakım ünitesinde, 1'i serviste tedavi görmektedir. Bir öğrencimiz ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.