Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenler için fidan dikildi
Kahramanmaraş Yeşilay Kadın Komisyonu üyeleri, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimlerinin yer aldığı fidanları toprakla buluşturdu.
Kahramanmaraş Yeşilay Kadın Komisyonu üyeleri, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimlerinin yer aldığı fidanları toprakla buluşturdu.
Kahramanmaraş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda oluşturulan alanda gerçekleştirilen etkinlikte, üyeler öğrencilerle fidan dikti.
Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Dilek Konuş, burada yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Konuş, "Diktiğimiz her fidanın toprakla buluşup yeşererek büyümesini ve onların hatırasını yaşatmasını arzuluyoruz." diye konuştu.
Etkinliğe, Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz ile öğrenciler katıldı.
Olay
Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.