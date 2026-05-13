Haberler

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenler için fidan dikildi

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenler için fidan dikildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş Yeşilay Kadın Komisyonu üyeleri, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimlerinin yer aldığı fidanları toprakla buluşturdu.

Kahramanmaraş Yeşilay Kadın Komisyonu üyeleri, Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile 9 öğrencinin isimlerinin yer aldığı fidanları toprakla buluşturdu.

Kahramanmaraş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda oluşturulan alanda gerçekleştirilen etkinlikte, üyeler öğrencilerle fidan dikti.

Yeşilay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Dilek Konuş, burada yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuş, "Diktiğimiz her fidanın toprakla buluşup yeşererek büyümesini ve onların hatırasını yaşatmasını arzuluyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz ile öğrenciler katıldı.

Olay

Ayser Çalık Ortaokulu'na 15 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, 9'u öğrenci olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, öğrencilerin eğitimlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrencilerin ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Önde oldukları maçı hükmen kaybettiler! Belki de şampiyonluk gitti

Bu olayların bedeli çok ama çok ağır oldu!

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 14 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Artık kimsenin canını yakamayacaklar