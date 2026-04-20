Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ile öğrenciler Kütahya'da anıldı

Kahramanmaraş'ta, okula düzenlenen silah saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 8 öğrenci için Kütahya'da anma töreni düzenlendi.

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı ve saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, zor günlerden geçildiğini, ancak yılmadan, emin adımlarla geleceğe yürümeye devam edeceklerini belirtti.

Ecdadın kendilerine bıraktığı kıymetli mirası en iyi şekilde geleceğe taşımak üzere çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşanılanlardan dolayı içimiz yanıyor, üzülüyoruz. Ama okullarımızı boş bırakmayız. En iyi eğitimi alarak bu milleti hak ettiği en iyi yere çıkaracağız. Birileri bizi bu yoldan çevirmek istese de birileri bizim yolumuza engeller serse de durmayacağız, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız siz kıymetli öğrencilerimize çok değer veriyor, sizler için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Siz de durmayın, durmak size, bize yakışmaz."

Yılmaz, son günlerde sosyal medya mecralarında birçok asılsız paylaşımın yapıldığını, resmi açıklamalar dışında o paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bazı öğrencilerin de konuşma yaptığı program, Kahramanmaraş'ta, okula düzenlenen silah saldırıda hayatını kaybeden 1 öğretmen ile 8 öğrenci için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
