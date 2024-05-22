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Kahramanmaraş'ta Öğrencilerin Tasarladığı Robotlar İçin Yarışma Düzenlendi

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Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Robot Yarışması'na 226 öğrenci ve 47 öğretmen katıldı. Yarışmada, öğrencilerin tasarladığı robotlar sergilendi.

Kahramanmaraş'ta öğrenciler tarafından tasarlanan robotlar için yarışma düzenlendi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğünce çocuklar ve gençlerin bilim ve teknolojik tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Robot Yarışması (EL-RO) başladı.

Elbistan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) koordinesindeki 2 gün sürecek yarışmaya, 4 anaokulu, 7 ilkokul, 13 ortaokul ve 11 liseden 226 öğrenci ile 47 danışman öğretmenden oluşan 127 takım katıldı.

Geleceğin mühendislerinden oluşan 127 takımın hazırladığı robotlar, görücüye çıktı. Yarışmada, Elbistan Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan dron ve model uçaklar da sergilendi.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, etkinlikte, yarışmanın yaklaşık 2 yıllık bir hazırlık sürecinin ardından vücut bulduğunu söyledi.

Çalışmanın insanlığa ciddi anlamda katkı sunacağına inandığını aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"100 yıl önceki Asım'ın nesli, bugün teknolojinin nesli olarak ülkemizin her bir noktasında yeniden dirildi. 165 yıl Dulkadiroğlu Beyliği'ne başkentlik yapmış payitaht şehir Elbistan'ımızda yeni Ali Kuşçular, İbni Haldun'lar, Ordinaryüs Mükrimin Halil Yinanç'lar, Fuat Sezgin'ler, Aziz Sancar'lar, Selçuk Bayraktar'lar ve Alper Gezeravcı'lar yetişmesine vesile olmak için çıktığımız bu yolda bizlere destek verenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de emekleri için teşekkür ediyorum."

Etkinliğe, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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