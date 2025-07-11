Kahramanmaraş'ta Muharrem Ayı İçin Aşure İkramı

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Kahramanmaraş'ta muharrem ayı dolayısıyla 5 bin kişiye aşure ikram edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, aşure ikramında bulundu ve muharrem ayının önemini vurguladı.

Kahramanmaraş'ta muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Abdülhamid Han Camisi bahçesinde kurulan stantta büyükşehir belediyesince 5 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Standı ziyaret eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman vatandaşlara aşure ikram etti.

Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, muharrem ayının İslam dünyası için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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