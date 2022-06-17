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Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücüsü ölü bulundu

AA - Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta motosiklet sürücüsü ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaza yaptığı öne sürülen motosiklet sürücüsü, ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaza yaptığı öne sürülen motosiklet sürücüsü, ölü bulundu.

Kırsal Taşoluk Mahallesi'nde, marul ekili bir tarlanın kenarında devrilmiş bir motosiklet ile bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin 65 yaşındaki Hasan Yürümez'e ait olduğu tespit edildi.

Yürümez'in cesedi otopsi için Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

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