Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde üzerinden iş makinesi geçen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

A.C.M. idaresindeki 46 AKU 122 plakalı motosiklet, Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'nde, S.L. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen iş makinesinin yanından geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.

Bu sırada üzerinden geçen söz konusu kepçenin tekerinin altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan A.C.M, buradaki tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yol çalışması nedeniyle tek şeritten ilerleyen kepçeyi sollamaya çalışan motosikletin manevra sırasında kontrolden çıkarak kaydığı, yere düşen sürücünün üzerinden kepçenin arka tekerinin geçtiği anlar yer alıyor.