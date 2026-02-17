Haberler

Kahramanmaraş'ta minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüs devrildi ve içindeki 11 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.

Dursun A. (55) idaresindeki 46 K 7054 plakalı yolcu minibüsü, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Kılılı mevkisinde, Mehmet Ç. yönetimindeki 46 S 1048 plakalı minibüse çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yolcu minibüsündeki 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
