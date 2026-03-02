Haberler

Kahramanmaraş'ta "Tezhip, Hat ve Ebru Sergisi" açıldı

Kahramanmaraş'ta 'Tezhip, Hat ve Ebru Sergisi' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Tezhip, Hat ve Ebru Sergisi' Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı kapsamında ziyaretçilere sunuldu. Sergide toplam 26 eser, ramazan ayının manevi atmosferine katkı sağlamak için hazırlandı.

Kahramanmaraş'ta, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı dolayısıyla "Tezhip, Hat ve Ebru Sergisi" açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan tezhip, hat ve ebru çalışmalarından oluşan 26 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin ramazan ayının manevi atmosferine katkı sunduğunu belirtti.

Sergide yalnızca hat sanatının değil, tezhip ve ebru sanatlarının da bir arada görülebildiğini ifade eden Baydur, "Ramazan ayı vesilesiyle Peygamber Efendimizin (s.a.s)'e dair konularının işlendiği, onunla ilgili ayetler başta olmak üzere birçok hususun hat sanatıyla buluştuğu güzel bir sergi oldu. Ben, emek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül ise Halk Eğitimi Merkezi olarak Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı etkinlikleri kapsamında tezhip, hat ve ebru alanında atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplam 26 eserin sergilendiğini aktaran Bülbül, çalışmalarda Peygamber Efendimizin tevazu, sabır ve adalet anlayışının vurgulandığını dile getirdi. Serginin ramazan ayı boyunca farklı kurumlarda da devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu

Dünyanın korktuğu başına geldi! Nükleer tesis vuruldu
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi

İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı! İşte 3 günlük bilanço
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler

Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

Osimhen İran'a gidiyor!
İran neden ABD üslerini vuruyor? Bakandan tek cümlelik yanıt

Amerikan televizyonuna bağlanan İranlı bakana ilginç soru
Husiler de savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular

Bir örgüt daha savaşa katılıyor! Video yayınlayıp resmen duyurdular
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

Böylesi görülmedi! 3 pilot bugün vurulan ABD uçaklarından sağ çıktı
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor

Osimhen İran'a gidiyor!
Süper Lig devinden kaçar gibi gitti, yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinden kaçar gibi giden futbolcuya bakın
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?

ABD karıştı! Trump'ı kendi sözleri üzerinden fena avladı