Kahramanmaraş'ta Köpeği Motosikletle Sürükleyen Sürücü Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta Köpeği Motosikletle Sürükleyen Sürücü Gözaltına Alındı
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Kahramanmaraş'ta, sepetli motosikletin arkasına bağladığı köpeği sürükleyen sürücü M.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliye 38 bin 347 lira para cezası uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta köpeği sepetli motosikletinin arkasına bağlayıp sürükleyen sürücü M.G. (18), jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliye, 38 bin 347 lira da idari para cezası uygulandı.

Kentte kaydedilen görüntülerde 2 kişi, kullandıkları sepetli motosikletin arkasına bağladıkları köpekle yolda ilerledi. Köpeğin hareketsiz halde sürüklendiği anlar, arkadan gelen otomobildeki kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüleri kaydeden kişi, motosikletin yanında durup, "Gençler ne yapıyorsunuz? Yazık günah değil mi?" diye tepki gösterdi. Motosikletin sürücü ise "Öldü" diye yanıt verdi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelemede, görüntülerin merkez Onikişubat ilçesinin Sarıçukur Mahallesi'nde kaydedildiğini, motosikletteki kişilerin M.G. ve C.P. (16) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarmada, şüphelilerden C.P., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, motosikletin sürücüsü M.G. ise 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından adliyeye sevk edildi. M.G.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 38 bin 347 lira da idari para cezası uygulandı, motosiklet ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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