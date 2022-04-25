Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kız hayatını kaybetti, babası yaralandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kız hayatını kaybetti, babası yaralandı

AA - Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta komşusu tarafından vurulan kız hayatını kaybetti, babası yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışmada taraflardan birbirine av tüfeği ile ateş açması sonucu vurulan 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi, babası da yaralandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışmada taraflardan birbirine av tüfeği ile ateş açması sonucu vurulan 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi, babası da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal İğde Mahallesi'nde iki aile arasında "halı yıkama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sıla M. (14) ile babası Hasan M. (45) yaralandı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yarlılardan Sıla M, hayatını kaybetti.

Saldırgan M.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş, Av Tüfeği, Elbistan, İğde, Güncel, Haberler

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