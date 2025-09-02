Kahramanmaraş'ta Kavga: Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında O.T. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan O.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.