Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

??????? Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentin bazı bölgelerinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Dulkadiroğlu'nda 4, Onikişubat'ta 31, Afşin'de 15, Andırın'da 3, Çağlayancerit'te 6, Ekinözü'nde 5, Elbistan'da 22, Göksun'da 60, Nurhak'ta 6, Pazarcık'ta 4 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
