Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

??????? Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde 156 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentin bazı bölgelerinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle kapanan Göksun-Andırın bağlantı yolu ile Dulkadiroğlu'nda 4, Onikişubat'ta 31, Afşin'de 15, Andırın'da 3, Çağlayancerit'te 6, Ekinözü'nde 5, Elbistan'da 22, Göksun'da 60, Nurhak'ta 6, Pazarcık'ta 4 kırsal mahallenin kapalı yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.