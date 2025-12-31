Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oluyor

Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde zaman zaman etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle parklar, caddeler, sokaklar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle sokağa çıkarak kar topu oynadı.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Trafik polisleri ise sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.