Kahramanmaraş'ta kar ulaşımı olumsuz etkiledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta kar ulaşımı olumsuz etkiledi

AA - Veli Menekşe - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Çağlayancerit ile Nurhak ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Çağlayancerit ile Nurhak ilçeleri arasındaki bağlantı yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yüksek kesimlerinde de tipinin etkili olduğu bölgede, Çağlayancerit-Nurhak bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Veli Menekşe - Güncel

Kahramanmaraş, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title