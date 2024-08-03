Kahramanmaraş'ta Kalaycılık Mesleği Yaşatılıyor

Kahramanmaraş'ta babasından öğrendiği kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışan Bayram Okan, kentleri gezerek vatandaşların getirdiği bakır mutfak eşyaları kalaylıyor.

Minibüsünün arkasında taşıdığı malzemelerle şehir şehir gezen Okan, Tunceli'ye gelip Çemişgezek ilçesinde tezgah açtı.

Mesleğini seyyar şekilde yapan Okan, ilçedeki müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

Kalaycı Okan, AA muhabirine, Türkiye'yi dolaşarak aile geleneği olan kalaycılığı yaşatmaya çalıştığını, bu şekilde hem kendi geçimini sağladığını hem de getirilen bakırları kalaylayıp yıllarca kullanılmasına olanak sağladığını söyledi.