Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 59 sikke ile gümrük kaçağı 160 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 6 cep telefonu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda 59 sikke ile 160 bin makaron ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.