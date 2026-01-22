Haberler

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı


Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, kayıt dışı cep telefonu ve çeşitli malzemelerin ele geçirildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda kayıt dışı cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Dilek Konuş - Güncel
